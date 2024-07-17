قندوسي مرشح لمزاملة بونجاح في الشمال القطري

كشفت وسائل إعلام قطرية، اليوم الأربعاء، أن متوسط ميدان المنتخب الوطني ونادي الأهلي المصري، أحمد قندوسي، مرشح للإنتقال لنادي الشمال.

وحسب ما كشفه موقع “أخبار الكرة القطرية”، فإن إدارة نادي الشمال، تستهدف التعاقد مع اللاعب، أحمد قندوسي، وقدمت عرضا رسميا لنظيرتها في نادي الأهلي المصري.

وأوضح المصدر، أن نادي الشمال القطري، يمتلك في تعداده، 7 لاعبين محترفين، سيقوم بتسرح واحد منهم، للتوقيع مع اللاعب قندوسي.