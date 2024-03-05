قندوسي معني بخوض تربص مارس مع الخضر

أكدت تقارير إعلامية مصرية، أمس الإثنين، أن متوسط ميدان نادي الأهلي المصري والمعار لنادي سيراميكا كليوباترا، الدولي الجزائري أحمد قندوسي، سيكون معنيا بخوض تربص مارس الجاري مع المنتخب الوطني.

هذا بعد تألق اللاعب قندوسي بشكل لافت، مع فريقه سيراميكا كليوباتر، بعد أن خاض 14 مواجهة وسجل ثمانية أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في كل المنافسات.

ومن المتوقع، أن يوجه الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، الدعوة للاعب خط الوسط قندوسي، لخوض الدورة الودية التي ستحتضنها الجزائر، بداية من 18 إلى 26 مارس. وبمشاركة منتخبات أندورا، بوليفيا وجنوب إفريقيا.

حيث سيواجه الخضر كل من بوليفيا يوم 22 مارس، بملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة 22:00. بعدها مواجهة جنوب إفريقيا يوم الـ 26 مارس، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي. بداية من الساعة 22:00.

وللإشارة، سبق لقندوسي أن مثل المنتخب الوطني في الفئات الشبانية، والمنتخب المحلي الذي حقق معه المركز الثاني في “الشان”.