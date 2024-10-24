قندوسي مُمرراً حاسماً في كأس السوبر المصري

بصم متوسط الميدان الدولي الجزائري، أحمد قندوسي، اليوم الخميس، على تمريرة حاسمة في مواجهة فريقه سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز. في منافسة كأس السوبر المصري.

وذلك في ثاني مباراة يخوضها اللاعب في الموسم الجديد، بعد إقصائه من نصف نهائي كأس مصر، قبل أربعة أيام أمام الأهلي.

وتألق اللاعب الجزائري، قندوسي، في مواجهة اليوم، التي تندرج في إطار تحديد المركز الثالث في منافسة كأس السوبر المصري.

وانتهت المواجهة بإقصاء قندوسي وفريقه سيراميكا كليوباترا، بعد التعادل بهدفين في كل شبكة، في الوقت الأصلي للمباراة. حث حقق نادي بيراميدز المرتبة الثالثة بفارق ركلات الترجيح 5 مقابل 4.

وشارك متوسط ميدان وفاق سطيف السابق، في كامل أطوار هذه المواجهة. ونال علامة 7.5 من 10 (حسب موقع سوفاسكور المختص). بعد أن تألق وقدم تمريرة الهدف الأول لصالح فريقه في الدقيقة العشرين.

وسجل اللاعب، قندوسي، الهدف الثالث في سلسلة ركلات الترجيح. وخسر فريقه المواجهة بعد أن ضيع لاعب سيراميكا، أيمن موكا، الركلة الترجيحية الأخيرة.