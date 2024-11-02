قندوسي هدافاً أمام فريقه السابق الأهلي ويسقط رفقة سيراميكا بخماسية

تعرض متوسط الميدان الدولي الجزائري، أحمد قندوسي، لخسارة قاسية رفقة فريقه سيراميكا كليوباترا، أمام النادي الأهلي، بخماسية مقابل هدفين.

في إطار الجولة الإفتتاحية من الموسم الجديد من البطولة المصرية.

وشارك لاعب الخضر، في هذه المواجهة أساسيا، وفي كامل أطوار هذه المواجهة، وتمكن من تسجيل في مرمى فريقه السابق، الأهلي، في الدقيقة الـ79 من الشوط الثاني من المباراة، بعد أن كان فريقه منهزما في المواجهة بنتيجة ثقيلة خمس أهداف مقابل هدف وحيد.

ورغم هذه الخسارة المدوية، إلى أن متوسط ميدان الخضر، قندوسي، نال تنقيطا جيدا في هذه المواجهة بعلامة 7/10. بعد أن قدم اللاعب 28 تمريرة صحيحية منها تمريرتين مفتاحيتين. وسدد ثلاث تسديدات نحو إطار حارس المنافس، وقام اللاعب، بمراوغة ناجحة.