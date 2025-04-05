قندوسي هدافا أمام النادي المصري و ينقذ سيراميكا من هزيمة محققة

بصم متوسط الميدان الدولي الجزائري، أحمد قندوسي، اليوم السبت، على هدف رفقة فريقه سيراميكا كليوباترا، أمام المصري بورسعيدي.

في إطار مواجهة الجولة الرابعة من بطولة كأس العاصمة مصر، و التي جرت فعالياتها بملعب، السويس الجديد.

وخاض لاعب الخضر، كامل أطوار هذه المواجهة، وتمكن من تسجيل هدف التعادل لصالح فريقه عند الدقيقة الـ87 من الشوط الثاني، بعد أن كان فريقه متأخرا في النتيجة منذ الدقيقة الـ11.

ورفع نادي سيراميكا رصيده للنقطة الرابعة في المجموعة الثانية من بطولة كأس العاصمة مصر، برصيد 4 نقاط.

ووصل متوسط الميدان قندوسي، للمساهمة التهديفية الحادية عشر هذا الموسم مع فريقه ( 4 أهداف + 7 تمريرات حاسمة)، من أصل 22 مباراة هذا الموسم في كل المنافسات.