قندوسي يبصم على هدفه السابع في الدوري المصري

سجل الدولي الجزائري أحمد قندوسي هدفا جديدا في مباراة فريقه سيراميكا كليوباترا المصري وفالكو في الدوري المصري.

وبصم قندوسي على هدفه الشخصي في الدقيقة 47 حسب الموقع الرسمي للفريق على منصة “إكس”، بعدما دخل بديلا مكان زميله في الفريق فيفور كريم.

وتمكن اللاعب السابق لفريق وفاق سطيف، و المعار إلى كليوباترا من قبل الأهلي المصري من تسجيل هدفه السابع في الموسم الحالي.

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