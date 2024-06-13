قندوسي يتسبب في خلاف بين رئيس و مدرب نادي الأهلي

كشفت تقارير إعلامية مصرية، اليوم الخميس، نشوب خلاف بين رئيس نادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، ومدرب الفريق، مارسيل كولر، بسبب اللاعب، أحمد قندوسي.

وحسب ما كشفه موقع “المصري اليوم”، فإن رئيس نادي الأهلي، محمود الخطيب، إجتمع مؤخرا، مع مدرب الفريق، مارسيل كولر، لوضع إستراتيجية وخطط الموسم المقبل.

وأوضح المصدر، أن الطرفان إختلفا في الرؤى الفنية للفريق تحسبا للموسم المقبل، حيث كشف المدرب، كولر، أن اللاعب الدولي الجزائري، أحمد قندوسي، لن يستطيع حجز مكانة أساسية مع الفريق الموسم المقبل، وطالب بتمديد إعارته أو بيعه.

وأكد ذات المصدر، أن رئيس الأهلي، محمود الخطيب، عارض مقترح مدرب فريقه، كولر، وقام بعرض تقييم لجنة التخطيط بالنادي، التي قاكت بمتابعة مستوى اللاعب، قندوسي، مع نادي كليوباترا، والذي تميز بالإشادة والإعجاب بإمكانيات اللاعب.

يجدر الإشارة، ينشط لاعب وفاق سطيف السابق، أحمد قندوسي، في صفوف سيراميكا كليوباترا المصري، منذ سنة، على شكل إعارة، من نادي الأهلي، ويواجه حاليا مصيرا مجهولا، في ظل هذا الخلاف الناشب، بين الرئيس محمود الخطيب، والمدرب مارسيل كولر.