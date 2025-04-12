قندوسي يتعرض لكسر مضاعف في الساق

تعرض الدولي الجزائري و لاعب نادي سيراميكا كليواباترا، أحمد قندوسي، اليوم السبت، لإصابة خطيرة، ستنهي موسمه.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من مواجهة نادي سيرامياكا كليوباترا و فاركو، في الجولة 19 من الدوري المصري، تعرض لاعب الخضر، لإعتداء خطير من طرف لاعب نادي فاركو، ياسين الملاح، بعد تدخل خطير من الخلف، تسبب له بكسر خطير مضاعف في الساق.

وأحدثت إصابة اللاعب، قندوسي، حالة من الهلع داخل الملعب، و تدخلت المصالح الطبية لنقل اللاعب إلى المستشفى.

في إنتظار نتائج الفحوصات التي ستكشف عن طبيعة إصابة، أحمد قندوسي، فإن المعطيات الحالية تشير إلى نهاية موسم اللاعب.