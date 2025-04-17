قندوسي يتلقى اتصالا من مدرب المنتخب المصري حسام حسن

تلقى الدولي الجزائري،أحمد قندوسي، لاعب نادي سيراميكا، اتصالا هاتفيا من مدرب المنتخب المصري، حسام حسن.

وكشف الموقع الرسمي لنادي سيراميكا، اتصال الناخب حسام حسن، ومدير المنتخب، ابراهيم حسن، بقندوسي للاطمئنان على صحته، عقب الاصاب الخطيرة التي تعرض لها.

كما أكد ذات المصدر، بأن مدرب منتخب الفراعنة، أكد للدولي الجزائري، بأن كل امكانيات المنتخب المصري، متاحة له خلال فترة اصابته، لمساعدته على العودة سريعا للملاعب.

ووجه أحمد قندوسي، الشكر للمدير الفني للمنتخب المصري، حسام حسن، ووميدر المنتخب ابراهيم حسن، على اهتمامهم بالاطمئنان على صحته.