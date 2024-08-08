قندوسي يتوج بكأس الرابطة مع ناديه سيراميكا ويحتفل بالعلم الجزائر

توج الدولي الجزائري، أحمد قندوسي، أمس الأربعاء، مع ناديه سيراميكا كليوبترا المصري، بلقب كأس الرابطة.

وشارك قندوسي، ضمن تشكيلة ناديه سيراميكا كليوبترا، في هذه المباراة النهائية، والتي جمعتهم بفريق طلائع الجيش.

وانهى الدولي الجزائري، وناديه المصري، هذا اللقاء، لصالحهم بنتيجة ثلاثة أهداف، مقابل هدف واحد، على حساب طلائع الجيش.

وعقب انتهاهء هذه المباراة، احتفل أحمد قندوسي، بهذا اللقب، مع بقي زملائه في الفريق، بالعلم الجزائر، مبديا فرحته الكبيرة.