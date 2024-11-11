قندوسي يحسم مستقبله مع الأهلي المصري

كشف الدولي المصري سابقا، احمد حسن، عن انتهاء مشوار الدولي الدولي الجزائري أحمد قندوسي مع ناديه الأهلي المصري.

وقال أحمد حسن عبر منشور له على حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” اليوم الإثنين، أن الأهلي المصري ينتظر عودة قندوسي من تربص الخضر لإنهاء إجراءات انتقاله بشكل رسمي إلى سيراميكا كليوباترا.

وأضاف أن اللاعب قرر التنازل عن باقي مستحقاته لدى القلعة الحمراء لإتمام الصفقة.

إلى جانب ذلك، كشف الإعلامي المصري أمير هشام مقدم برنامج “90+” أن هناك روتوشات بسيطة تقترب من الانتهاء بين الأهلي وسيراميكا لإتمام صفقة انتقال اللاعب السابق لوفاق سطيف.

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