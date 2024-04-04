قندوسي يساهم بتمريرة حاسمة في تعادل سيراميك أمام زاد أف سي

تعادل الدولي الجزائري أحمد قندوسي، أمس الأربعاء، رفقة ناديه سيراميك كيلوباتر، في المباراة التي جمعتهم بالضيف زاد اف سي، ضمن الدوري المصري.

وشارك قندوسي، أساسياً كعادته، ضمن تشكيلة ناديه سيراميك كيلوباتر، في هذه المواجهة التي تدخل ضمن الجولة الـ17 من الدوري المصري.

وبرز الدولي الجزائري في الدقيقة الـ38، من عمر الشوط الأول، أين منح تمريرة حاسمة جاء على إثرها هدف السبق لصالح فريقه سيراميك.

وأنهى أحمد قندوسي، وناديه سيراميك كيلوباتر، هذه المواجهة أمام نادي زاد أف سي، بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.