قندوسي يسقط بخماسية مع الأهلي ضد صن داونز

تعرض الدولي الجزائري، أحمد قندوسي، رفقة فريقه الأهلي المصري، لهزيمة نكراء، ضد ماميلودي ضن داونز الجنوب الإفريقي بنتيجة 5 مقابل 1.

وذلك برسم الجولة الرابعة،للمجموعة الثانية ضمن منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وشارك لاعب الخضر قندوسي، أساسيا في اللقاء، لغاية الدقيقة 46 من عمر اللقاء، وقدم تمريرة الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 13.

لكن ذلك لم يكن كافيا، حيث وسع صن داونز الفارق لثلاثة أهداف مقابل هدف، ليقلص الأهلي بعدها النتيجة في الدقيقة 61 عن طريق لاعبه تاو.

وليضيف بعدها صن داونز هدفين في اللقاء، لينتهي بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة، رهن الأهلى المصري حظوظه في التأهل لربع النهائي، إذ يتواجد في المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط.

خلف الهلال السوداني الوصيف برصيد 9 نقاط، والمتصدر صن داونز برصيد 10 نقاط.