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الرياضة

قندوسي يصل إلى سيدي موسى للاندماج في تدريبات الخضر

بقلم محمد لمين صحراوي
قندوسي يصل إلى سيدي موسى للاندماج في تدريبات الخضر
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وصل ظهر اليوم الثلاثاء، الدولي الجزائري، احمد قندوسي، إلى مركز تحضير المنتخبات الوطنية، بسيدي موسى، تحسبا للاندماج في تدريبات الخضر.

وكان الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، قد استنجد بلاعب الأهلي المصري. الذي لعب معارا الموسم الماضي، في سيراميكا كليوباترا، لتعويض هشام بوداوي، الذي غادر التربص صبيحة اليوم.

للإشارة فإن المنتخب الوطني، سيكون هذا الخميس، على موعد مع استقبال غينيا الاستوائية بملعب “ميلود هدفي” بوهران، بداية من الساعة 20:00. في أول جولة من التصفيات المؤهلة لـ “كان” 2025، قبل لقاء ليبيريا، يوم 10 سبتمبر الجاري. بمونروفيا، لحساب الجولة الثانية لذات المنافسة.

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