قندوسي يعلن رحيله عن سيراميكا المصري

في خطوة مفاجئة أعلن اللاعب الدولي الجزائري، أحمد قندوسي، عن نهاية مغامرته مع ناديه سيراميكا كليوباترا المصري.

ونشر لاعب “الخضر” الذي تعرض شهر أفريل الماضي، لإصابة خطيرة. رسالة مؤثرة على حسابه الشخصي عبر “أنستغرام”، ودع من خلالها سيراميكا وأنصاره.

وأبرز قندوسي، أن الأشخاص في سيراميكا، الذي ضمّه من الأهلي المصري، آمنوا به وفتحوا له أبواب النادي، وقلوبهم، واحتضنوه كواحد من أبناءهم.

مشيدا بفضل الفريق الذي سمح له باستعادة مستوياته، وثقته في نفسه، وفتح له باب الالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري.

كما وجّه قندوسي، الشكر لكل مكونات نادي سيراميكا كليوباترا، مؤكدا أنه سيغادر وهو يحمل معه العديد من الذكريات الرائعة.