قندوسي يعود إلى التدريبات الجماعية لنادي لوغانو السويسري

عاد الدولي الجزائري، أحمد قندوسي، إلى التدريبات الجماعية لفريقه الجديد لوغانو السويسري، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

وتأتي عودة قندوسي لتمنح دفعة معنوية كبيرة للنادي السويسري الذي يعول على خبرة الدوي الجزائري وإمكاناته الفنية لتعزيز خط الوسط.

وسيكون على قندوسي لعب أكبر عدد من المباريات مع فريقه، سعيا لاستعادة لياقته الكاملة وجذب انتباه الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، قبل انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويأمل أنصار المنتخب الوطني أن تكون عودة قندوسي خطوة مهمة نحو استعادة التوازن في خط الوسط. خاصة في ظل تراجع أداء بعض العناصر الأساسية.