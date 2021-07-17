قندوسي يعيد الوفاق للصدارة وسوسطارة تعود بفوز ثمين من عين مليلة

واصل فريق وفاق سطيف التخبط في سلسلة النتائج السلبية بعد التعثر في مباراة اليوم فوق أرضية ميدانه أمام شبيبة الساورة بنتيجة 2-2 في إطار الجولة ال 32 من الرابطة المحترفة.

وكان فريق شبيبة الساورة السباق لافتتاح باب التسجيل في الدقيقة 44 برأسية رائعة من اللاعب ساعد، قبل أن يعدل عبد المومن جابو النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 50 , ليضيف اللاعب عمران الهدف الثاني للزوار برأسية في الدققية 70 ليعود وفاق سطيف لتعديل النتيجة في الوقت بدل الضائع عند الدقيقة 90+6.

وفي مباراة أخرى عاد فريق إتحاد العاصمة بفوز ثمين من تسجيل اللاعب الغاني كوامي أوبوكو في الدقيقة 28 قبل أن ضيف زكرياء نعيجي الهدف الثاني في الدقيقة 50 ليختتم اللاعب الشاب ياسين عليان مهرجان الأهداف في الدقيقة 87.