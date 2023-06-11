قندوسي يفوز بـ 3 كؤوس رفقة الأهلي المصري في موسم واحد

دخل الدولي الجزائري احمد قندوسي تاريخ الكرة المصرية والجزائرية في الوقت نفس من أوسع الأبواب بعد الفوز بثلاثة كؤوس كاملة في موسم واحد.

وتعلّق الأمر بكل من رابطة أبطال إفريقيا التي حصدها اليوم رفقة زملائه في نادي القرن على حساب المستضيف الوداد البيضاوي.

كما حصد قندوسي سابقا كأس السوبر المصري و كأس مصر، رغم انه يعتبر اخر الوافدين على القلعة الحمراء التاريخية.

ويعتبر قندوسي اللاعب الجزائري الوحيد الذي فاز بثلاثة كؤوس في موسم واحد في البطولة المصرية، وهو الذي استقدم الصائفة الماضية من قبل الرئيس الخطيب من فريقه السابق وفاق سطيف.

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