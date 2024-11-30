قندوسي يقود سيراميكا للفوز أمام مودرن سبورت برباعية

تألق متوسط الميدان الدولي الجزائري، أحمد قندوسي، في مواجهة فريقه سيراميكا كليوباترا و مودرن سبورت، في مواجهة الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

حيث شارك لاعب الوفاق السابق، أساسيا في هذه المواجهة ولغاية الدقيقة الـ89 من الشوط الثاني من المواجهة. وتمكن قندوسي، من تقديم “دوبل أسيست” في اللقاء الذي إنتهى برباعية مقابل هدف لصالح سيراميكا. وقدم لاعب الخضر، تمريرة الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، وتمريرة الهدف الرابع، في الدقيقة الـ81 من الشوط الثاني.

للإشارة، يمتلك اللاعب، أحمد قندوسي، في رصيده ثلاث مساهمات تهديفية هذا الموسم مع فريقه في الدوري المصري، حيث سجل هدفا واحد وقدم تمررتين حاسمتين.