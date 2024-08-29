قندوسي يمدد إعارته لسيراميكا كليوباترا لموسم إضافي

قرر الدولي الجزائري سيد أحمد قندوسي تمديد إعارته لنادي سيراميكا كليوباترا المصري لموسم إضافي بعد أن وجد تأقلم بشكل ملفت للانتباه.

وقالت وسائل الإعلام المصرية، أن وكيل اللاعب قندوسي نصر يحي اتفق مع المسؤول عن النادي سالمي قمصان على كل صغيرة وكبيرة.

ولعب ابن مدينة سعيدة، الموسم الماضي، مع سيراميكا 35 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 11 هدف، كما صنع 9 آخرين، و توج بلقب كاس الرابطة المصرية عقب الفوز في النهائي على فريق طلائع الجيش.