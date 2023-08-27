قندوسي ينتقل إلى صفوف سيراميكا كليوباترا المصري

كشف نادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، على انتقال لاعب الفريق سيد أحمد قندوسي إلى صفوف سيراميكا كليوباترا.

وقالت إدارة نادي الأهلي المصري، عبر الصفحة الرسمية على “تويتر”: “الأهلي يوافق على إعارة أحمد قندوسي إلى سيراميكا كليوباترا لمدة عام”.

كما أكد موقع “كووورة” عن انتقال اللاعب السابق لوفاق سطيف كان بطلب المدرب مارسيل كولر لمتابعته بشكل أفضل ومنحه فرصة اللعب بشكل أكبر.

وأوضح المصدر أن الأمور المادية حسمت بين الفريقين، عل تحمل راتب قندوسي الذي سيكون مناصفة بين الطرفين.

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