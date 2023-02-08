قندوسي ينضم لمعسكر فريقه الأهلي قبل مواجهة ريال مدريد بمونديال الأندية

إنضم الدولي الجزائري، أحمد قندوسي، صبيحة اليوم، لمعسكر فريقه الأهلي المصري، قبل مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

بعد أن ختم لاعب الوفاق سابقا قندوسي، مشواره مع المنتخب المحلي في كأس أمم إفريقيا للمحليين، والتي حقق فيها المركز الثاني في البطولة.

وسيواجه اليوم الأربعاء، الأهلي المصري خصمه ريال مدريد الإسباني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية بملعب مولاي عبد الله بالمغرب، بداية من الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي.

ومن المنتظر، أن لايشارك لاعب الخضر في اللقاء، بسبب عدم ضم مدرب الأهلي مارسيل كولر، أحمد قندوسي لقائمة الفريق المعنية بالموندياليتو حتى يتسنى له المشاركة في الشان.