قندوسي يواصل مغامرته مع الخضر في الشان بعد انضمامه للأهلي المصري

كشفت إدارة الأهلي المصري عن موقفها بشأن التحاق أحمد قندوسي بالفريق في الوقت الراهن من عدمه. رغم تواجده مع الخضر.

وقالت في بيان لها على الصفحة الرسمية على “الفايسبوك”. أنها لن تجبر أحمد قندوسي على الالتحاق “الأهلي المصري يترك قندوسي للمشاركة مع منتخب بلاده تقديرا لنادي وفاق سطيف و الجماهير الجزائرية الشقيقة”.

كما أكّدت أن النادي المصري لن يجبر احمد قندوسي على اللإلتحاق بتربص نادي القرن. الذي حلّ بالمغرب للمشاركة في مونديال الأندية.

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