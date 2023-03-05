قندوسي يوضح سر احتفاله الغريب

سارع الجزائري، ولاعب نادي الأهلي المصري، أحمد قندوسي، لتوضيح سر احتفاله الغريب، عقب هدفه في مرمى القطن الكاميروني. أمس السبت. في لقاء متأخر عن الجولة الأولى من دور مجموعات “الشامبينز ليغ”.

واحتفل لاعب وفاق السابق. بوضع اصبعه على فمه ناحية جماهير الأهلي، الأمر الذي أثار جدلا واسعا، بعدما فسره البعض بأنه طالبهم بالسكوت.

لينهي قندوسي الجدل، بنشره “ستوري” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، يؤكد من خلاله بأنه أراد باحتفاليته تقبيل أنصار الأهلي، ولم يقصد أبدا الإشارة لهم بالسكوت.