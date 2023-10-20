قندوسي يوقع ثنائية رفقة سيراميكا في الدوري المصري

تمكن الدولي الجزائري أحمد قندوسي من تسجيل هدفين لصالح فريقه سيراميكا كليوباترا أمام فريق الداخلية.

ليرفع النتيجة إلى 4 أهداف كاملة في المباراة التي تقام حاليا بملعب المقاولون العرب ضمن منافسة الجولة 4 من الدوري المصري.

وسجل أحمد قندوسي الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 34 من عمر المواجهة. كما أضاف قندوسي الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 36 من عمر المواجهة.

كما نال اللاعب السابق لفريق وفاق سطيف اشادى منقطعة النظير من قبل المصريين. بعد ادائه الكبير الذي يرشحه للعودة الى فريقه النعار منه الاهلي المصري.

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