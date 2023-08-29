قندوسي يوّدع جماهير الأهلي وهذا ما وعد به

ودّع الجزائري، أحمد قندوسي، جماهير ناديه الأهلي المصري، بعد مغادرته رسميا إلى نادي سيراميكا الصائفة الحالية.

وأطلق اللاعب السابق لوفاق سطيف، رسالة عبر خاصية “ستوري” على حسابه الرسمي على “أنستغرام” يودع من خلالها جمهور الأهلي.

وقال قندوسي: “من اليوم الأول وجدت الدعم الأول والمساندة من جمهور الأهلي الحبيب..لم أشعر بالوحدة خلال المدة القصيرة التي قضيتها مع الفريق ومع زملائي”

وختم ذات اللاعب: “شكرا جمهور الأهلي العظيم على كل هذا الحب والدعم اللامشروط ولنا عودة.”

جدير بالذكر، أن قندوسي انضم إلى سيراميكا على سبيل الإعارة لموسم واحد، وهو الذي كان قد انضم إلى الأهلي جانفي الفارط قادما من وفاق سطيف بعقد لـ 4 سنوات ونصف.