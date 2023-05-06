قندوسي يُتوج بثاني ألقابه مع الأهلي في ظرف 4 أشهر

تُوج اللاعب الدولي الجزائري. أحمد قندوسي. أمس الجمعة، بثاني ألقابه مع فريقه الأهلي المصري، في ظرف أربعة أشهر.

بعد الفوز في كأس السوبر المصرية، ضد بيراميدز، والتي أُقيمت فعالياتها، بملعب محمد بن زايد بالإمارات العربية المتحدة.

وعرفت مشاركة لاعب الوفاق الأسبق قندوسي أساسيا لغاية الدقيقة 77 من عمر المباراة، والتي عرفت تقديم لاعب الخضر أداء جيد خلال المواجهة.

وحسم الأهلي المصري المواجهة، في الشوط الإضافي الأول للمواجهة، بهدف من علامة الجزاء، سجلها اللاعب علي معلول.

للإشارة، تُوج اللاعب أحمد قندوسي، بثاني ألقابه مع الأهلي، في ظرف 3 أشهر، حيث سبق له التتويج بكأس مصر، شهر أفريل المنصرم.

وكان هذا التتويج الثاني لأحمد قندوسي مع فريقه الأهلي، بعد أن فاز الشهر الماضي، بكأس مصر مع فريقه.