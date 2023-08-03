قندوسي :”4 ألقاب في 6 أشهر دليل أن الأهلي قلعة الألقاب”

أبدى الدولي الجزائري أحمد قندوسي سعادته الكبيرة إثر قيادة فريقه فريقه الأهلي لنصف نهائي كأس مصر.

وقال أحمد قندوسي في تصريح للقناة الرسمية لنادي القرن، عقب الفوز بنادي المصري البورسعيدي “4 ألقاب في 6 أشهر مع الأهلي، دليل على أن فريقي هو قلعة الألقاب، لم اندم يوما على إختياري اللعب في نادي مثل الأهلي المصري”.

كما أضاف اللاعب السابق لوفاق سطيف “اعتبر الفوز بلقب رابطة أبطال إفريقيا هو الأفضل في مسيرتي”.

وختم “سعيد بهدفي الشخصي الذي سجلته، أنا في خدمة الفريق”. إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti