قندوسي مُمرراً حاسماً في مواجهة سيراميكا والاتحاد السكندري

قدّم متوسط ميدان المنتخب الوطني، أحمد قندوسي، أمسية اليوم الأربعاء، تمريرة حاسمة، في مواجهة فريقه سيراميكا كليوباترا أمام الاتحاد السكندري.

في مواجهة تندرج في إطار الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وخاض لاعب وفاق سطيف السابق، قندوسي، كامل أطوار هذه المواجهة. وتمكن من منح تمريرة هدف التعادل لصالح فريقه في الدقيقة الـ83. بعدما كان فريقه متأخرا في النتيجة منذ الدقيقة الـ69.

وانتهت المواجهة بين الفريين على وقع التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

للإشارة، بلغ لاعب الخضر المساهمة التهديفية الثامنة له هذا الموسم مع فريقه، إذ سجل هدفين وقدم 6 تمريرات حاسمة في 9 مباريات.