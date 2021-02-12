قنصلية الجزائر بكندا تكفلت بنقله.. جثمان مريم بونداوي يصل الجزائر هذا الأحد

سيتم نقل جثمان الجزائرية القاصر مريم بونداوي، والتي قتلت رميا بالرصاص في كندا، غدا السبت.

وقد تكفلت القنصلية الجزائرية بمونتريال بإجراءات نقل جثمان الطالبة المتوفاة.

وسينقل جثمان الضحية غدا السبت في رحلة من مونتريال إلى فرنسا، ويصل الاحد الى الجزائر.

وحسب ما أفاده مصدر من عائلة المرحومة لـ”النهار”، ستتم مراسيم الدفن يوم الاثنين بمسقط رأسها بقرية إمولا، بلدية مسيسنة، ببجاية.

وحسب والد المرحومة من المفترض ان تحط الطائرة عصر الاحد او قبله بقليل قادمة من فرنسا، إن لم يحدث طارئ.

للتذكير، لقيت قاصر جزائرية مصرعها، مساء يوم الأحد، في كندا، بعد أن تلقت طلقة نارية على مستوى الرأس أردتها قتيلة.

ولا يزال التحقيق الذي تجريه إدارة شرطة مونتريال في وفاة مريم بونداوي جاريا.

وحسب الصحافة الكندية، لحد الساعة لم يتم القبض على أي مشتبه به.