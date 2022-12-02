قنصلية الجزائر بمونتريال تنظم لقاء حول انتساب الجالية إلى النظام الوطني للتقاعد

تنظم القنصلية العامة الجزائرية بمونتريال يوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 ابتداء من الساعة 18 مساء. لقاء إعلاميا وتعريفيا لفائدة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بدائرتها القنصلية. بخصوص الانتساب الإرادي إلى النظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج. الذين يمارسون خارج التراب الوطني نشاطا مهنيا.

ودعت القنصلية، في بيان لها، الأشخاص الراغبين في حضور هذا اللقاء تسجيل أنفسهم مسبقا. عن طريق رسالة إلكترونية تتضمن الإسم واللقب ورقم الهاتف إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

وأشارت أن آخر أجل لتلقي طلبات الحضور هو يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 عند منتصف النهار.

وقد وقع رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا يتضمن الإدماج الطوعي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج في النظام الوطني للتقاعد بالنسبة للعمال الأجراء وغير الأجراء (أصحاب المؤسسات).

وقد تم توقيع هذا المرسوم وتحويله للأمانة العامة للحكومة لإصداره في الجريدة الرسمية.

وكان رئيس الجمهورية قد التزم خلال مختلف زياراته الرسمية إلى الخارج بالاستجابة لهذا الانشغال الذي عبر عنه مرارا أفراد الجالية الوطنية بالخارج.