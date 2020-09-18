قنصلية الجزائر بميلانو تدعو الرعايا الجزائريين للتسجيل في القوائم الإنتخابية

دعت قنصلية الجزائر بميلانو أبناء الجالية الجزائرية المقيمين بإيطاليا للتقدم للتجسيل في القوائم الإنتخابية.

وأفادت القنصلية الجزائرية، اليوم الجمعة، أنه وعملا بأحكام المادة 14 من القانون العضوي رقـم 16-10 المـــؤرخ في 25 اوت 2016 المتعـلق بنظام الانتخابات، المعدل و بالمتـمـم بالقانــون العضوي رقــم 19-08 المؤرخ في 14 سبتمبر2019 والمرسوم الرئاسي رقم 20- 251 المؤرخ في 15 سبتمبر 2020، المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، فإن فترة مراجعة القوائم الانتخابية ستكون في الفترة من 20 إلى 27 سبتـمبر 2020.

ودعت القنصلية المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة أدناه، تقديم طلب تسجيل أو شطب أسمائهم من القائمة الانتخابية.

بشرط أن يكون مقدم الطلب مسجلا بمصالح القنصلية العامة للجزا بميلانو، وأن يبلغ 18 سنة كاملة يوم الإقتـراع “1 نوفمبر 2020.

وذكرت القنصلية ان إستمارة التسجيل أو الشَّطب متوفرة على مستوى أمانة لجنة مراجعة القوائم الانتخابية بالقنصلية العامَّة.

ويمكن تحميلها من الموقع الالكتروني www.consulatgeneralalgeriemilan.it.

واشارت القنصلية ان الاستمارة يتم إيداعها، بعد ملئها وإمضائها، بأمانة لجنة مراجعة القوائم الانتخابية الكائن مقرها بالقنصلية العامة للجزائر.

أو ترسل، قبل 28 سبتمبر 2020، عن طريق البريد.