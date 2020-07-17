قنصلية الجزائر بميلانو تدعو المواطنين العالقين الراغبين في العودة للاتصال بمصالحها

دعت القنصلية العامة الجزائرية بميلانو كافة المواطنين العالقين والطلبة الذين لديهم تذاكر عودة إلى أرض الوطن، ولم يتمكنوا من تسجيل أنفسهم على الموقع الإلكتروني للوزارة الأولى والخاص بعملية الإجلاء، الاتصال بمصالحها للتسجيل.

وجاء بيان القنصلية عملا بتعليمات الوزير الأول بتاريخ 16 جويلية 2020 المتعلقة بمواصلة عملية إجلاء المواطنين بالخارج إلى أرض الوطن في الأيام القادمة والتي ستعطى الأسبقية فيها للعائلات العالقة والأشخاص الذين تنقلوا للعلاج، وكذا لكافة الطلبة الجزائريين في الخارج.

كما ستقوم القنصلية العامة بإخطار المواطنين المسجلين في هذه العملية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، فور تحديد تاريخ الإجلاء.