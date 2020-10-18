قنصلية الجزائر بنيويورك تستأنف خدماتها هذا الثلاثاء

أنهت القنصلية العامة للجزائر بنيويورك إلى علم المواطنين الجزائريين المقيمين بدائرتها القنصلية (44 ولاية)، عن استئناف خدماتها هذا الثلاثاء.

ويأتي هذا تماشيا مع الإجراءات والإرشادات التي قدمها مركز السيطرة على الأمراض والسلطات الصحية لنيويورك للوقاية والحد من انتشار كورونا.

وأعلنت القنصلية عن استئناف خدماتها عن طريق المواعيد، وذلك ابتداءا من تاريخ 20 أكتوبر 2020.

ودعت المواطنين القادمين إلى المركز القنصلي لغرض الحصول على الخدمة القنصلية التقيد بالإجراءات الوقائية.

وأفادت القنصلية أنه لا يسمح لأي شخص بالدخول إلى المركز القنصلي بدون موعد مؤكد.

وشددت القنصلية على ضرورة إحضار جميع الوثائق المطلوبة وملئ النماذج مسبقا لكل خدمة قنصلية مطلوبة.

وأكدت أنه يمنع دخول أي شخص غير معني بالخدمة مباشرة، بما في ذلك المرافقين، الأطفال، أو أفراد العائلة.

وأوضحت القنصلية أنه الأطفال الأقل من 12 سنة، غير ملزمين بالحضور الشخصي عند طلب جواز أو تجديد جواز السفر البيوميتري.

ودعت القنصلية الى ارتداء القناع واحترام التباعد الاجتماعي.

أما فيما يخص رخص الدخول « laissez-passer » ، فأفادت القنصلية أنها تبقى معلقة لإشعار آخر.

وفيما يخص طلبات التأشيرة، ففي حالات الضرورة القصوى التي تستدعي طلب التأشيرة، يمكن إرسال الملف عن طريق البريد فقط.