قنصلية الجزائر بوجدة تدعو الجزائريين المقيمين إلى الإنتخاب بداية من الإثنين

دعت قنصلية الجزائر بوجدة كافة المواطنين الجزائريين المقيمين في إقليم دائرتها القنصلية. إلى المشاركة القوية في الإنتخابات الرئاسية المسبقة.

الإنتخابات المسبقة ستجرى إبتداءً من يوم الإثنين 2 سبتمبر إلى غاية يوم السبت 7 سبتمبر 2024. من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة السابعة مساء دون انقطاع.

وحسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، فإن العملية تتم على مستوى مقر القنصلية بوجدة بالنسبة للمكاتب رقم 1 و 2 و 3. وعلى مستوى دار الشباب أحفير بالنسبة لمكتب التصويت رقم 4.

ودعت القنصلية الجزائرية بوجدة إلى التقرب من مصالحها خلال كل مدة الإنتخاب من أجل أي إستفسار. أو الإتصال عبر الأرقام الهاتفية التالية: (+212) 536 71 04 52/(+212) 536 69 57 17 أو عبر بوابتها الإلكترونية: www.consulatalgerie-auida.org