قنصلية الجزائر في دبي: غدا آخر أجل لاستقبال طلبات الإجلاء

أنهت مصالح السفارة الجزائرية والقنصلية العامة في دبي ان آخر أجل لاستقبال طلبات الاجلاء سيكون يوم الخميس 11 جوان.

وحسب بيان القنصلية العامة للجزائر في دبي، سيتم الاعلان عن القائمة النهائية بعد الانتهاء من دراسة الطلبات وفور الاعلان عن برمجة رحلة الخطوط الجوية الجزائرية المخصصة لذلك.

أما فيما يخص معايير الأولويات، ستكون لحاملي التأشيرات السياحية، وأصحاب الاقامات الملغاة، الغاء قانونيا صادر من دائرة الجوازات والهجرة.

وأشارت السفارة انه تراعى الظروف الانسانية والصحية في حدود كل أولوية.

كما أوضحت أنه يخضع الاشخاص الذين تدرج أسماؤهم في القائمة النهائية الى فحص الوثائق الاصلية قبل التسجيل والصعود الى الطائرة.

وأفادت القنصلية العامة للجزائر بدبي أن كل مخالفة لشروط التسجيل يقصى صاحبها ولو كان اسمه مدرجا على القائمة النهائية.