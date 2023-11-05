قنصلية الجزائر في فرنسا.. بيان هام لفائدة هذه الفئة !

أصدرت قنصلية الجزائر بليون بيانا هاما يستوجب معه تقرب فئة من المغتربين الجزائريين في فرنسا، من مصالحها. من أجل إتمام عدد من الإجراءات المقررة سنويا لتسوية وضعيتهم. حيث حرصت السفارة في بيانها على التأكيد أنها توفر كل التسهيلات لضمان السير الحسن للعملية.

وأعلنت القنصلية الجزائرية بليون مواطنيها في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن افتتاح فترة المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية. خلال الفترة الممتدة بين 5 نوفمير و5 ديسمبر 2023 .وذلك طبقا لأحكام المواد 62-64-65 من الامر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021. والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.

وعليه، فإن المواطنين في القوائم الانتخابية لاسيما البالغين من العمال 18 سنة كاملة يوم 31 ديسمبر 2023، مدعوون حسب ذات المصدر للتقدم لدى مصالح القنصلية لطلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية.

هذا ما يجب على المعنيين القيام به

ويتعين على الراغبين في تسجيل أنفسهم حسب البيان، ملأ وإمضاء استمارة التسجيل المخصصة لهذا الغرض. والتي يمكن تحميلها على الموقع الالكتروني للقنصلية أو سحبها مباشرة لديها ثم إيداعها لدى مصالح القنصلية. كما يجب ان يرفق طلب التسجيل بوثيقة تثبت هوية المعني وأخرى تثبت محل إقامته.

وتضيف القنصلية الجزائرية العامة بليون، أنه في سبيل السماح لعدد كبير من المواطنين التسجيل في القوائم الانتخابية يرجى إبلاغ مصالح القنصلية المعنية بأي تباينات مخالفة لأحكام القانون المتعلق بالانتخابات المعمول به خلال فترة المراجعة والمتعلقة بتغيير الإقامة، وعدم الشطب في حالة الوفاة، والنسخ غير الصحيح للهوية، التسجيل المتعدد.

وحالة نقل الملف أو إعادة التسجيل بعد تغيير الإقامة أو الشطب، يجب على المعني بالأمر طلب تسجيله من جديد ضمن القوائم الانتخابية. أما بالنسبة للمواطنين المسجلين لدى مصالح القنصلية لمدة تتعدى العشر سنوات. ولم يقوموا بتجديد شطبهم تلقائيا فسيتم شطبهم تلقائيا من القائمة الانتخابية.

هذا ما يتعين على المعنيين في هذه الحالة

وبخصوص المواطنين الذين يصعب عليهم التسجيل شخصيا أو الشطب من القوائم الانتخابية لسبب معين. تمنحهم القنصلية إمكانية تعيين موكل مسجل في القائمة الانتخابية للقيام بهذا الإجراء حسب الوكالة المخصصة لهذا الغرض والموضوعة تحت تصرف المواطنين المعنيين في مقر القنصلية العامة. أو تحميلها من الموقع الالكتروني التي سيتم المصادقة عليها لدى مصالح القنصلية العامة دون اشتراط حضورهما معا.

وللإشارة يمنح الموكل للوكالة توكيل واحد فقط بينما بإمكان الوكيل الحيازة على وكالة واحدة أو أكثر. وتبقى مصالح القنصلية الجزائرية العامة بليون في خدمة مواطنيها من أجل أي استفسارات إضافية بهذا الخصوص.