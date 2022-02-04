قنصلية الجزائر في ليون تخصص رقما أخضرا مجانيًا للجالية

أعلنت القنصلية الجزائرية في ليون بفرنسا، عن وضع رقم مجاني للجالية الجزائرية.

وجاء في بيان القنصلية، أنه تم وضع هذا الرقم المجاني، للتمكن من التواصل مع الجالية بشكل أفضل. وكذا الرد على استفساراتهم.

وأشار بيان القنصلية أن الرقم المجاني 0805950116، ساري المفعول منذ أول أمس الأربعاء.

للتذكير، أعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعليمات لرؤساء البعثات الدبلوماسية الجزائرية لدى دول في أوروبا وأمريكا الشمالية. حول التكفل بانشغالات الجالية وكذا نجاعة عمل السلك الدبلوماسي.

ودعا الرئيس تبون لتجسيد السياسية الجديدة، التي تنتهجها الدولة تجاه الجالية الوطنية بالخارج. والتي تهدف إلى تحسين ظروفها في البلدان المضيفة، وكذا توطيد الروابط بكل أشكالها، مع الوطن.

وأسدى رئيس الجمهورية توجيهاته وتعليماته للرفع من مستوى نجاعة عمل السلك الدبلوماسي وممثلياتنا. بما يواكب التصور الجديد للدبلوماسية الجزائرية.

كما دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى تجنيد محامين للدفاع عن الجزائريين في الخارج.

وقال الرئيس تبون، في كلمته أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية 8 نوفمبر الماضي. “التزمت بالدفاع عن أي جزائري في أي مكان في العالم ولو كان بعيدا فهو تحت حماية الدولة”.

وأضاف رئيس الجمهورية أنه يجب وضع أرقام خضراء لفائدة أبناء الجالية. وتخصيص ميزانية لتكليف محامين بالدفاع عنهم في حال تعرضوا للظلم.

طالع أيضا:

بعد انتشار العدوى بين الموظفين.. قنصلية الجزائر في ليون تقلص نشاطها