قنصلية الجزائر في مونتريال ترد على فيديو بثه مواطن يشكو من سوء المعاملة

ردت قنصلية الجزائر في مونتريال على الفيديو الذي بثه مواطن جزائري يشكو فيه من سوء المعاملة. التي يكون قد تعرض لها من طرف أعوان القنصلية العامة للجزائر بمونتريال.

وأوضحت قنصلية الجزائر في مونتريال أنه لم يكن في نية أي موظف من موظفي القنصلية العامة. أن يستهزء أو أن يسيء معاملة المعني بالأمر أو أي مواطن أخر.

كما أضافت قنصلية الجزائر في مونتريال أن مصالحها القنصلية تستقبل ما بين 200 إلى 300 مواطن ومواطنة يوميا لمختلف المعاملات القنصلية. دون أي مشاكل أو أي عراقيل. وكل الخدمات تقدم في إطار الإحترام المتبادل و القوانين و اللوائح المعمول بها. وذلك رغم الضغط الملاحظ على مصالحها خاصة في فترة العطلة الصيفية.

تجدر الإشارة إلى أنه من حق كل أفراد الجالية في حالة عدم رضاهم عن الخدمات المقدّمة إليهم. أن يطرحوا إنشغالهم على رئيس المصلحة أو القنصل العام لإيجاد الحلول المناسبة في إطار ما يسمح به القانون.

كما أكدت القنصلية العامة أنها تبقى في خدمة الجالية الوطنية المقيمة بكندا. و تسعى دوما لتحسين خدماتها مع تصحيح أي نقص قد يظهر على هذه الخدمات. شاكرة كل من يوجه لها نقدا بناءا خدمة للصالح العام.