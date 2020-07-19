قنصلية الجزائر في نيويورك تدعو الجزائريين العالقين بأمريكا للتسجيل لأجل ترحيلهم

تنهي القنصلية العامة للجزائر بنيويورك، إلى علم المواطنين، غير المقيمين، العالقين بالولايات المتحدة الأمريكية، للإسراع بالتسجيل على مستوى القنصلية العامة.

وجاء في بيان للقنصلية، على صفحتها بفايسبوك: أنه على المواطنين غير المقيمين في الولايات المتحدة، الذين لم يسجلوا أنفسهم في غضون الأجال المحددة بتاريخ 23 أفريل 2020، بالمنصة الإلكترونية التي أعدت لهذا الغرض، للإسراع بالتسجيل على مستوى القنصلية العامة في أجل أقصاه الساعة الرابعة مساءا، من يوم السبت 18 جويلية 2020.

وأضاف البيان، أن المعنيين بالتسجيل من المواطنين الجزائرين غيرالمقيمين بالخارج خاصة منهم العائلات، والمرضى والطلبة، مدعوون لإرسال نسخة عن الصفحة الأولى من جواز السفر، ونسخة عن تأشيرة الدخول للولايات المتحدة الأمريكية.

بالإضافة إلى تذكرة العودة إلى الجزائر، مرفقة برقم الهاتف والعنوان بالجزائر.

وياشار البيان، إلى أنه يجب ارسال الوثائق السالفة الذكر، إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

وأكدت القنصلية، على أن الطلبات التي ترسل بعد الأجال المحددة أعلاه، لا تؤخذ بعين الإعتبار.