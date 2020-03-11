قنصل الجزائر بميلانو: لم نسجل أي إصابة بكورونا لدى الجالية الجزائرية المقيمة بإيطاليا

أكد القنصل العام للجزائر بميلانو بإيطاليا، علي رجال، أنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا لدى الرعايا الجزائريين.

وذكر القنصل العام، اليوم الأربعاء في تصريح له للإذاعة الوطنية، أنه منذ ظهور فيروس كورونا في ايطاليا أطلقت القنصلية العامة للجزائر بميلانو حملة تحسيسية اتجاه أعضاء الجالية الوطنية المقيمة بشمال ايطاليا

واستطرد ذات المسؤول نفسه يقول “نصحنا مواطنينا بإتباع التعليمات التي قدمتها السلطات الصحية للبلد المضيف، والحد من التنقلات إلا في حالة ضرورة ملحة .

وأكد القنصل أن هذا العمل يتم بالتنسيق الوثيق مع السلطات العمومية في الجزائر ومع سفارة الجزائر بروما.