قنوات تلفزيونية توقف بث مسلسل “علا الفارس” لهذا السبب!

أعلنت كل من قناة “بينونة” ، وقناة “الظفرة”، الإماراتيتين، ليلة أمس السبت، وقف عرض مسلسل الإعلامية الأردنية علا الفارس، “صبر العذوب”.

ونشرت قناة “بينونة ” بيانا عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، جاء فيه: “تعتذر قناة بينونة، من متابعي مسلسل صبر العذوب، عن إيقاف عرضه، بسبب انضمام بطلة المسلسل لقناة الجزيرة”.

وأضافت القناة الإماراتية، أن قناة “الجزيرة” القطرية، “تنشر الإرهاب الفوضى والكراهية في العالم”، حسب تعبيرها.

كما أعلنت قناة “الظفرة “الإماراتية، وقف عرض المسلسل، للسبب ذاته أيضا.

وكانت الإعلامية “علا الفارس”، قد أعلنت مؤخرا، انضمامها لقناة “الجزيرة” القطرية، كمقدمة أخبار.

للتذكير، انفصلت “علا الفارس” عن قناة “MBC” السعودية، بعد صراعات كبيرة خاضتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع الجمهور السعودي.