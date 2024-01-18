قنوات تنقل مواجهة الخضر أمام بوركينا فاسو مجانا

يواجه المنتخب الوطني، يوم السبت، منافسه في الجولة الثانية لدور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023، المنتخب البوركينابي.

وسيحتضن ملعب “السلام” بمدينة بواكي المواجهة بين المنتخبين، بداية من الساعة 15.00 زوالا.

كما سيتم بث هذه المواجهة، عبر العديد من القنوات، أبرزها التلفزيون العمومي، الذي قام بإقتناء حقوق بث 17 مباراة من منافسة “الكان”.

بالإضافة لهذا ستبث شبكة بيين سبورتس المواجهة، عبر قناتي بي إن سبورتس 1HD، وقناة بي إن سبورتس 3HD، وقناة بيين سبورتس 2 الناطقة بالفرنسية.

وعبر قمر الصناعي “أسترا”، ستبث قناة SportDigital الألمانية المواجهة، كذلك عبر القمر الصناعي “أوتلسات” القناة الإيفوارية RTI 1 ستنقل المواجهة.