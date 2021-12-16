قنوات رياضية أوروبية تدخل الخط لبث مباريات الخضر في كأس إفريقيا

سيكون الجمهور الجزائري على موعد مع متابعة أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي. عبر عدد من القنوات الأوروبية في كأس أمم افريقيا بالكاميرون.

وأعلنت قناة “سكاي” و “بي بي سي” في بريطانيا عن حصولهما بشكل رسمي على حقوق بث مباريات كأس أمم إفريقيا التي ستجري بالكاميرون.

كما أعلنت “سكاي” أنّها ستعرض 52 مبارة، فيما ستعرض بي بي سي مباريات “ربع النهائي و نصف النهائي و النهائي على قنواتها”.

وسيشارك المنتخب الوطني في مجموعة تضم كل من كوت ديفوار وسيراليون وغينيا الإستوائية.

يذكر، أن التلفزيون العمومي لم يعلن بعد قرار بثه مباريات الكتيبة الوطنية في العرس الكروي من عدمها.