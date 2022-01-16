قنوات رياضية تدخل الخط لبث مباراة الخضر أمام غينيا الإستوائية

سيكون الجمهور الجزائري على موعد مع متابعة مباراة المنتخب الوطني أمام غينيا الاستوائية اليوم التي ستجري بملعب جابوما بدوالا الكاميرونية.

وإلى جانب التلفزيون العمومي الذي سينقل المباراة على القناة الأرضية والسادسة. فإن قنوات بي أن سبورت 1 على النيلسات و بي ان سبورتس ماكس1 و 2. سينقلون المباراة القوية التي يأمل فيها الجمهور الجزائري بالفوز لا غير.

كما ستكون الفرصة للمتابعة عن طريق اليوتيوب.

يذكر. أن الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي سيعلّق على المباراة في قناة بي أن سبورت حسب ما أعلن عنه عبر الصفحة الرسمية على “الفايسبوك”.

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وسيكون المنتخب الوطني على موعد مع تحقيق إنطلاقة مثالية في مسابقة الكان بالإطاحة بغينيا الإستوائية بداية من الـ 20:00 سا مساءا.بملعب جابوما الكاميروني.

و سيعتمد اليوم بنسبة كبيرة الناخب الوطني جمال بلماضي على تشكيلة مغايرة بعض الشيء بعد عودة الركيزة اسماعيل بن ناصر. الذي تخلّص من الإصابة نهائيا. فيما سيواصل الثنائي زروقي ووناس الغياب بداعي الإصابة.

ويحمل بلماضي امال الجزائريين في تحقيق أول فوز بالعرس الكروي الإفريقي بعد الخيبة. في ظل تأكد مهندس التتويج بـ “كان” مصر أن الجماهير الجزائرية لا تزال تساندة إلى أخر نقطة من المنافسة. وهو اللذي يعتبر دافعا معنويا له. كام سيعمل بلماضي على التدارك وتحقيق الإنتصار.

يذكر. أن مباراة الجزائر و غينيا الإستوائية تعتبر الثانية التي ستجري اليوم في نفس الملعب بعد إجراء مباراة كوت ديفوار ومنتخب سيراليون.