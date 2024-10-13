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الرياضة

قنوات رياضية تعلن نقل مباراة الطوغو والجزائر 

بقلم عزيز طالبي
قنوات رياضية تعلن نقل مباراة الطوغو والجزائر 
الجزائر
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كشفت عدد من القنوات الرياضية عن وضع مباراة الطوغو و الجزائر  التي ستجري غدا بملعب “لومي” بمدينة كيفي ضمن برنامجها التلفزيوني.

وستجري المباراة غدا الاثنين بداية من الـ 17:00 سا بالتوقيت المحلي الجزائري.

كما أكدت قناة بيان سبورتس القطرية أنها ستنقل المباراة على القناة المشفرة بيان سبورتس أش دي 2 وقناة سبور ديجيتال الألمانية أش دي، و بيان سبورتس الأولى الناطقة باللغة الفرنسية إلى جانب كنال أفريكا بلوس.

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