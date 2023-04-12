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الرياضة

قنوات مجانية تبث ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا

بقلم فيصل زيان بوزيان
قنوات مجانية تبث ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا
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تتواصل اليوم الأربعاء، فعاليات الدور ربع نهائي لرابطة أبطال أوروبا، بإجراء مواجهتي ميلان ضد نابولي والريال ضد تشلسي.

وسيستقبل الميلان خصمه نابولي بملعب السان سيرو، على الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي، واللقاء منقول عبر قنوات:”

beIN Sports 2 HD Premium و beIN Sports 1 FR و

كما سيستقبل ريال مدريد تشلسي بملعبه السانتياغو برنابيو بداية من الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي، واللقاء سيتم بثه على قنوات:

Bein Sports 1 HD Premium و RMC Sport 1 و DAZN 1 Bar Deutsch HD

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رابط دائم : https://nhar.tv/5266k
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