قنوات مجانية تبث مباراة نهائي رابطة الأبطال

يحتضن ملعب “ويمبلي” بالعاصمة البريطانية لندن، سهرة اليوم السبت، مباراة نهائي رابطة الأبطال، بين ريال مدريد الإسباني و بوروسيا دورتموند الألماني.

والتي سيتولى الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، إدارتها بداية من الساعة الثامنة ليلا بالتوقيت المحلي.

وسيحاول “الميرنغي” تعزيز رقمه القياسي في عدد التتويجات باللقب البطولة الأغلى على مستوى الأندية الأوروبية والوصول للتتويج رقم 15.

فيما سيحاول المنافس بوروسيا دورتموند، صنع المفاجأة والإطاحة بالمنافس ريال مدريد، للتتويج باللقب، في النهائي الأول له منذ عام 2013، الذي خسره أمام البايرن ميونيخ، واستذكار ذكريات نهائي عام 1997، لما توج النادي الألماني بأول وآخر لقب رابطة الأبطال، أمام يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 3 مقابل 1.

كما ستكون مباراة نهائي رابطة الأبطال منقولة مجانا عبر قنوات القمر الصناعي “أسترا”: