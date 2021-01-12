قنوات “bein sport”.. الدرك يحجز محطة لتشفير وإرسال غير شرعية بغرداية

داهمت مصالح الدرك الوطني موقع استخدمه 3 أشخاص كمحطة للبث الاذاعي والتلفزي لقنوات “bein sport” بطريقة غير شرعية.

وتبث الشبكة المحطة من خلال استخدام اجهزة استقبال وارسال وتشفير تسير عبر الأقمار الصناعية.

وأوقف الدرك الوطني ثلاثة أشخاص على ضلع بالقضية، إضافة إلى حجز كمية كبيرة من الأجهزة الالكترونية الحساسة.

وتستعمل هذه الأجهزة،بالاتصال بالأقمار الصناعية عن طريق الذبذبات، وأجهزة استقبال وتشفير، وأخرى تستخدم في الإرسال منها 3 أجهزة استقبال وارسال رقمية.

إضافة إلى علبتين للتغذية الكهربائية و12 جهاز استقبال رقمي و24 جهاز تحكم عن بعد من نوع بين سبورت.

إلى جانب جهاز ارسال ذبذبات هوائية مثبت بعمود حديدي وجهاز قياس قوة الاشارة وكوابل توصيل.

وتم خلال العملية،حجز 51 بطاقة مغناطيسية،و20 شاحن جهاز استقبال،و9 بطاقات تستعمل بالبث الارضي،و3 اجهزة استقبال من نوع اطلس وميسترو ستيروكي.

ووجهت تهم انشاء منظومة خاصة بالبث التلفزي الأرضي للقنوات المشفرة بواسطة أجهزة حساسة مهربة ذات صنع أجنبي عن طريق التهريب.

وتم إحالة الموقوفين على محكمة متليلي، التى أمرت بوضع اثنين من المتهمين تحت الرقابة القضائية.

واستفاد آخر من الإفراج المشروط بعد تأسس مديرية البث الاذاعي والتلفزي في القضية.