قنوات « mbc » توقف “علا فارس” بسبب تغريدة

أوقفت قنوات « mbc »، الإعلامية الأردنية علا فارس عن العمل بعد التغريدة التي نشرتها تزامنا مع قرار ترامب.

بعد إعلانه أن القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

و أكّدت مصادر إعلامية أنّ سبب إيقاف الإعلامية هو ما تضمنته التغريدة من إهانة للشّعوب العربية.

وتضمنت التغريدة: ” ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة إسرائيل عبثا”.

وتابعت، ” فبعد زيارته لنا تأكّد أنّ العرب سيدينون الإعتراف الليلة ويغنون غداً هلا بالخميس”.

وتسببت تغريدة علا فارس في إشعال غضب واسع بين النشطاء العرب على موقع التواصل الإجتماعي.