قنوات « mbc » توقف “علا فارس” بسبب تغريدة

فن وثقافة
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قنوات « mbc » توقف “علا فارس” بسبب تغريدة
بقلم إيمان ض

أوقفت قنوات « mbc »، الإعلامية الأردنية علا فارس عن العمل بعد التغريدة التي نشرتها تزامنا مع قرار ترامب.

بعد إعلانه أن القدس عاصمة للكيان الصهيوني.
و أكّدت مصادر إعلامية أنّ سبب إيقاف الإعلامية هو ما تضمنته التغريدة من إهانة للشّعوب العربية.
وتضمنت التغريدة: ” ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة إسرائيل عبثا”.
وتابعت، ” فبعد زيارته لنا تأكّد أنّ العرب سيدينون الإعتراف الليلة ويغنون غداً هلا بالخميس”.
وتسببت تغريدة علا فارس في إشعال غضب واسع بين النشطاء العرب على موقع التواصل الإجتماعي.

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